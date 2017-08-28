Мужчина с ножом напал на мэра греческого города Элевсин

Мужчина с ножом напал на мэра греческого города Элевсин Йоргоса Цукалоса, мэр ранен, сообщает телеканал Skai.

ЧП произошло в понедельник после полудня (время совпадает с московским) в кабинете чиновника в здании мэрии. Градоначальник с двумя ножевыми ранениями в бедро госпитализирован в стабильном состоянии.

Нападение совершил бывший сотрудник мэрии, недавно уволенный. После атаки он сбежал, сообщает телеканал.