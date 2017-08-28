В Италии обнаружили вино возрастом 6000 лет

Археологи обнаружили при раскопках в пещере на Сицилии остатки вина, изготовленного примерно 6 тысяч лет назад. Эта находка ставит под сомнение теории возникновения виноделия на территории Италии. До этого считалось, что виноделие зародилось здесь где-то между 1300 и 1100 годами до нашей эры.

Вино было найдено специалистами из Университета Флориды в пещере на склоне холма Monte Cronio, расположенном на западном побережье острова. Они описали свое открытие в статье, опубликованной в журнале Microchemical Journal.

В пещере археологи обнаружили практически нетронутый медный кувшин, внутри которого находились следы винной кислоты и натриевых солей, соединений, которые обычно образуются в винограде в процессе изготовления вина. Относилось ли изготовленное доисторическими виноделами вино к белому или красному сорту, установить точно не удалось.

Возраст кувшина был оценен примерно в 6000 лет, что сделало находку самым древним образцом вина, найденным на территории современной Италии. До этого древнейшие следы виноделия в регионе датировались периодом около 3000 лет назад. Соответствующие археологические находки были сделаны на территории Сардинии в 1990-х годах, пишет vesti.ru.

В мире самым древним винодельческим регионом считается Армения, где также были обнаружены следы соответствующих процессов, датируемых датами примерно 6000 лет назад. По мнению некоторых экспертов, виноделие зародилось еще раньше, еще в период неолита, то есть приблизительно 10 тысяч лет назад.