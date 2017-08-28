Экстрасенс "избавил" пенсионера от злых духов за 147 тысяч долларов

Полиция американского города Галлоуэй Тауншип, штат Нью-Джерси, арестовала 49-летнюю Салли "Ким" Вандо и ее 24-летнего сына Фрэнка Марко, которые выудили у неназванного пенсионера 147 тысяч долларов за "избавление от злых духов". Мать с сыном утверждали, что сами скопили эту сумму на автомобиль, сообщает Yahoo!.

За первый сеанс "экзорцизма" семья самозваных экстрасенсов попросила мужчину заплатить им пять тысяч долларов. Вскоре после этого Салли Вандо предложила пожилому клиенту программу по очищению души из 14 шагов, каждый из которых стоил 10,5 тысяч долларов.

Доверчивый пенсионер согласился перевести на счет сына Вандо 147 тысяч долларов. Только после этого он решил обратиться в полицию, пишет vesti.ru.

Стражи порядка допросили мать с сыном, те сначала не признавались, что получили деньги от пожилого соседа. Впрочем, полиции удалось вывести "экстрасенсов" на чистую воду. В ближайшее время они должны предстать перед судом.