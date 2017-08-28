Индия первой в мире запустила алмазную биржу

Биржа Indian Commodity Exchange первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы, следует из материалов ICEX.

Уточняется, что первоначально инвесторы получили в распоряжение сделки с камнями в 1 карат, далее планируется запустить торги на бриллианты весом в 0,3 карата и 0,5 карата.

«Поздравляю ICEX с началом торгов. Уверен, что новая биржа сможет внести весомый вклад в дальнейшее развитие товарного рынка Индии», — заявил председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Правин Шанкар Пандия.

Глава ICEX Санджит Прасад отметил, что запуск фьючерсных торгов позволит сделать алмазные инвестиции прозрачными, повысить их эффективность и безопасность, а производителям ювелирных изделий даст возможность обезопасить себя от колебаний цен на сырье, сообщает gazeta.ru.