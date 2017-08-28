Власти Кении запретили полиэтиленовые пакеты

В Кении вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты, сообщает «Би-би-си».

По закону за покупку, изготовление, продажу и использование пакетов грозит штраф до $38 тыс. или тюремное заключение на срок до четырех лет.

В правительстве заявили, что запрет поможет защитить окружающую среду.



В то же время производители полиэтиленовых пакетов утверждают, что из-за запрета работу потеряют около 80 тысяч человек.

Отмечается, что кенийцы используют 24 млн пакетов в месяц. Это третья попытка за последние 10 лет запретить пластиковые пакеты в Кении, сообщает gazeta.ru