Задержаны двое парней по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки

Двое парней из Криулян задержаны на трое суток по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.

На допросе один из них вину признал. Он заявил, что с пострадавшей знаком не был.

По словам полицейских, девушка с друзьями была в баре в Вадул-луй-Водэ. Агрессоры поджидали ее у выхода и затащили в соседний парк. Открыто уголовное дело, следователи ждут результатов судмедэкспертизы.

Грозит подозреваемым до 12 лет тюрьмы.







