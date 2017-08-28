Избран новый директор телеканала Moldova 1

Совет наблюдателей телекомпании Moldova 1 проголосовал за назначение генеральным директором Екатерины Стратан, которая до сих пор занимала должность временно исполняющего обязанности директора учреждения.

Ее кандидатуру поддержали 5 членов Совета наблюдателей TRM, пишет noi.md

Екатерина Стратан была назначена сроком на 5 лет. Она бывший редактор и ведущая передачи «Moldova în Direct», а также других телепередач на других каналах.

Напомним, что на должность директора общественного телеканала Moldova 1 рассматривались три кандидатуры: Екатерины Стратан, Сергея Прапорщика и Георгия Иосипа.