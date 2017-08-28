Маршрутчики требуют повышения тарифов за проезд

По словам и.о. примара Кишинева Нистора Грозаву, администраторы столичных микроавтобусов потребовали увеличить тариф на поездку до 10 леев.

По словам чиновника, проблема будет решена только при внедрении системы электронного обилечивания, пишет noi.md«Существующие тарифы позволяют только эксплуатировать транспортную единицу, но не обновлять парк. (...) Выросли цены на топливо и электроэнергию. Это опыт других подобных городов. Например, в Вильнюсе глава транспортного управления города в течение месяца был одним из самых ненавидимых людей в Литве. Он объединил Управление электротранспорта с троллейбусным парком и убрал микроавтобусы с центральных улиц, перенаправив маршруты на второстепенные улицы, поменял тарифы и ввел систему электронного обилечивания. Несколько месяцев он ходил по улицам с опущенной головой, но потом это сработало. Когда будет политическая воля, в нас тоже все изменится», – заявил Нистор Грозаву.

Следует отметить, что действующие тарифы были одобрены решением КMC в сентябре 2009 года, а цены на поездку на микроавтобусе были установлены решением муниципального совета в июле 2006 года.