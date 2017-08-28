На Чеканах мужчина отобрал у девушки телефон

В столичном секторе Чеканы молодой человек напал на девушку и отобрал у нее мобильный телефон.

Инцидент произошел ночью, на проспекте Мирча чел Бэтрын, когда девушка возвращалась домой. Она сразу обратилась в полицию за помощью и рассказала обо всех обстоятельствах ограбления. Мужчину задержали у Северного автовокзала.

"Злоумышленник отобрал телефон модели iPhone 5 с целью продажи. Таким образом он собирался вернуть свои долги. Он работает в сфере строительства в Кишиневе, но сам родом из Дондюшан. Его задержали на 72 часа", - сообщили в полиции сектора Чеканы.

Подозреваемому грозит штраф в размере от 11 000 до 17 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок от двух до пяти лет, пишет noi.md.