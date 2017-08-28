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ДТП на Рышкановке: разбиты две машины
// фото: ТВ Центр
16:09, 28 Aug 2017
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Две машины сильно пострадали в результате аварии, которая произошла этой ночью на улице Алеку Руссо на Рышкановке. При этом водители не пострадали. По предварительной информации - причина ДТП большая скорость.

Автомобили ехали по одной стороне, и один из них вышел на обгон ударив второе авто.  Дело расследуется полицией. Виновному грозит штраф в размере 1500 леев и шесть штрафных пунктов, пишет canal3.md.




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