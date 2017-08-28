В Румынии автомобили с мигрантами протаранили полицейский заслон

Два легковых автомобиля с мигрантами протаранили полицейский заслон на шоссе в районе румынского населенного пункта Моравица возле границы с Сербией, в результате чего три человека получили ранения, сообщила в понедельник румынская полиция.

Полицейская акция была организована минувшей ночью, чтобы предотвратить контрабанду нелегальных мигрантов из зоны сербско-румынской границы в сторону румынской Тимишоары. Когда стражи порядка попытались с помощью служебной техники остановить автомобили, в которых, как предполагалось, находились нарушители, те пошли на таран.

Полицейские вынуждены были открыть сначала предупредительный огонь, затем начали стрелять по шинам, в результате чего от срикошетивших пуль ранения получили двое мигрантов. Также в инциденте один представитель полиции получил легкие травмы, было разбито несколько автомобилей.

По итогам операции задержаны гражданин Сербии, который находился за рулем одной из машин, и еще 12 африканцев. В отношении задержанных проводятся следственные действия, пишет РИА Новости







