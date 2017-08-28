Почти 100 пожарных тушат очаг возгорания на горе Велебит в Хорватии

Очаг возгорания протяженностью семь километров на горном массиве Велебит в Хорватии тушит рекордное число пожарных расчетов и машин, а также авиация, передает агентство HINA.

Природный пожар на горном массиве Велебит в Сеньско-Личкой жупании (округе) экстренные службы республики не могут погасить вторую неделю. Пламя распространяется на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря, сильный ветер в понедельник раздул огненный фронт до семи километров, сгорела территория в 400 гектаров.

Накануне противопожарный отряд ВВС Хорватии направил к очагу спецсамолет Canadair CL-415 и вертолет Ми-8 МТВ, однако сложный ландшафт и погодные условия мешают действиям авиации, сообщает РИА Новости

"В борьбе с огнем задействованы 92 пожарных и 29 машин. С помощью спецсамолета и вертолета было сделано много, но конфигурация ландшафта способствует тому, что огонь распространяется по земле и под землей… На отдельные участки тяжело доставлять воду даже небольшим пожарным машинам", — цитирует агентство начальника пожарной службы округа Звонимира Лончарича.

Днем в понедельник борьба с огнем продолжалась также в Шибенско-Книнской и в Сплитско-Далматинской жупаниях Хорватии.

По последним данным минобороны, с первого июня противопожарные спецсамолеты авиабазы ВВС республики в Задаре совершили 2,5 тысячи часов налета, сбросили 71,6 тысячи тонн воды и участвовали в тушении 284 природных пожаров.







