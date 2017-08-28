Сотрудники музея в Освенциме установили личности восьми узников концлагеря

Личности восьми узников нацистского концлагеря Аушвиц, чьи фотографии были представлены на российской выставке, установлены сотрудниками музея на месте бывшего лагеря смерти в польском Освенциме.

"Во время работы над новой главной экспозицией удалось установить личность восьми узников, лагерные фотографии которых находятся на российской выставке в блоке 14 "Трагедия — Мужество — Освобождение", — сообщает музей Аушвиц-Биркенау.

Выставка "Трагедия — Мужество — Освобождение" находится в блоке 14 бывшего лагеря Аушвиц I — одном из девяти, в которые в октябре 1941 года поместили тысячи советских военнопленных. Ее организатором является Центральный музей Великой отечественной войны в Москве. Она рассказывает о трагедии советских военнопленных, описывает политику немецких оккупантов в отношении гражданского населения на территориях СССР, о судьбе военнопленных и гражданского населения, депортированных из Советского союза в Освенцим, а также об освобождении лагеря Красной Армией, пишет РИА Новости

"В настоящее время мы выбираем регистрационные фотографии узников разных национальностей, которые будут представлены на нашей новой выставке, и направляем запросы в наш архив. Фотографии на выставке в 14 блоке подписаны: "Узники, зарегистрированные как русские. Фамилии неизвестны". Нам удалось идентифицировать восемь из них", — пояснила сотрудница музея Магдалена Урбаняк.

По данным музея, на фотографиях, представленных на выставке, запечатлены Иван Ворласов, Алекс Басюк, Петр Твердохлиб (погиб 25 июгя 1943 года), Арнольд Николаус, Владимир Осминкин, Валентина Бовтута, Вера Белорусов, Вера Анджевская.

В немецком нацистском лагере Аушвиц были зарегистрированы 11964 советских военнопленных. По некоторым оценкам, в лагерь привезли еще по крайней мере три тысячи красноармейцев, которые были убиты без внесения в реестр.

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.







