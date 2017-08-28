Россиянин лишился головы в день рождения

В Екатеринбурге мужчине в день рождения фактически отрезали голову.

Отмечается, что мужчина попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи несколько часов пришивали ему голову.

А после того, как он смог говорить, сообщил, что на свой 38-й день рождения выпил много алкоголя и ничего не помнит, пишет korrespondent.net

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Константина Львова, мужчина мог умереть от сильной кровопотери.

"Если говорить по-простому, то у него была фактически отрезана голова. Если бы нож попал на миллиметр дальше в сторону и перерезал сонную артерию, мы бы оказались бессильны", –сказалврач.

Полиция уже расследует этот инцидент. Под подозрением все родственники, которые были во время празднования дома.