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Россиянин лишился головы в день рождения
// фото: clinic23.ru
16:28, 28 Aug 2017
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В Екатеринбурге мужчине в день рождения фактически отрезали голову.

Отмечается, что мужчина попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи несколько часов пришивали ему голову.

А после того, как он смог говорить, сообщил, что на свой 38-й день рождения выпил много алкоголя и ничего не помнит, пишет korrespondent.net

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Константина Львова, мужчина мог умереть от сильной кровопотери.

"Если говорить по-простому, то у него была фактически отрезана голова. Если бы нож попал на миллиметр дальше в сторону и перерезал сонную артерию, мы бы оказались бессильны", –сказалврач.

Полиция уже расследует этот инцидент. Под подозрением все родственники, которые были во время празднования дома.




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