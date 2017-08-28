В Екатеринбурге мужчине в день рождения фактически отрезали голову.
Отмечается, что мужчина попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи несколько часов пришивали ему голову.
А после того, как он смог говорить, сообщил, что на свой 38-й день рождения выпил много алкоголя и ничего не помнит, пишет korrespondent.net
По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Константина Львова, мужчина мог умереть от сильной кровопотери.
"Если говорить по-простому, то у него была фактически отрезана голова. Если бы нож попал на миллиметр дальше в сторону и перерезал сонную артерию, мы бы оказались бессильны", –сказалврач.
Полиция уже расследует этот инцидент. Под подозрением все родственники, которые были во время празднования дома.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW