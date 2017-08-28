На территории школы Киева произошла поножовщина: два человека погибли

В Киеве на территории школы №139 возле метро Лукьяновская найдены два трупа, сообщил волонтер УНСО.

В Киеве на территории школы №139 возле метро Лукьяновская найдены два трупа – охранника и девушки. Об этом в понедельник, 28 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщил волонтер УНСО Назар Приходько.

По его словам, еще одного участника поножовщины с ранениями доставили в реанимацию.

У убитого охранника обнаружены 3 ножевых ранения. У девушки – перерезано горло, сообщает korrespondent.net