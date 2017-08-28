Любовь к грибам помогла американцу выиграть пять миллионов долларов

Житель американской деревни Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк, считает, что выиграл в лотерею пять миллионов долларов благодаря грибам. Об этом сообщает UPI.

56-летний Джон Льюис хотел сделать соус для спагетти по рецепту своего отца. Ему недоставало одного ингредиента — грибов. Он зашел за ними в магазин, а на сдачу приобрел в торговом автомате лотерейный билет, пишет lenta.ru.

Билет оказался выигрышным. Льюис решил не получать все пять миллионов долларов сразу. Вместо этого деньги будут выплачивать частями — около 172 тысяч долларов в год.

Мужчина планирует потратить часть выигрыша на лечение родственника, но пока не придумал, что делать с остальными деньгами. «Я собирался работать где-нибудь, пока не умру, — признался он. — Деньги могут открыть передо мной еще несколько дверей, но мы и так довольны жизнью. Это хорошая жизнь».