Названа самая популярная у туристов природная достопримечательность России

Озеро Байкал оказалось самой популярной у туристов природной достопримечательностью России, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Байкал посещает в среднем три миллиона туристов в год. Озеро попало в перечень ЮНЕСКО в 1996 году. На втором месте находятся Золотые горы Алтая. В эту зону общей площадью свыше 16 тысяч километров входят три участка Алтайских гор.

Третью строчку занимает Западный Кавказ. Эта горная система включает в себя Сочинский национальный парк, несколько заповедников и памятников природы в Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии.

Четвертое место досталось вулканам Камчатки. Территория под защитой ЮНЕСКО охватывает шесть участков на востоке, юге и в центре полуострова. Там находится около 30 действующих и 300 потухших вулканов.

На пятой позиции — природный парк «Ленские столбы». Он представляет собой комплекс вертикально вытянутых скал, тянущийся на многие километры вдоль берега реки Лены в Якутии. Во вторую половину рейтинга топ-10 также попали достопримечательности в Коми, Приморье, на Чукотке, в Туве и Красноярском крае, пишет lenta.ru.