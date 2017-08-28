Причиной массового отравления в ресторане в Гратиештах стала сальмонелла

Причиной массового отравления в ресторане в Гратиештах, когда в больницу попали более 40 человек, стала сальмонелла. Об этом заявила глава Национального центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ. Заражение бактериями подтвердилось у 15 пациентов.

"Пока мы не нашли продукт, который был заражён сальмонеллой. В еде, которую мы брали на пробу, бактерий нет, но у пациентов все признаки сальмонеллёза", - сказала глава НЦОЗ Луминица Сувейкэ.

Проверки не выявили нарушений в деятельности ресторана. На днях заведение возобновило работу.

Напомним, отравление в Гратиештах произошло две недели назад, когда в ресторане праздновали свадьбу. В больницу попали 43 человека, в том числе невеста. Всего на торжестве было более ста гостей.







