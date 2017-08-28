Google "сломала" интернет в половине Японии

Случайная ошибка, допущенная компанией Google, привела к масштабной "поломке" Интернета в Японии. Как сообщает The Next Web, в прошлую пятницу около полудня инженеры поисковика по ошибке изменили параметры динамического протокола маршрутизации (BGP), что привело к внезапной потере интернет-подключения на половине территории страны.

Вскоре проблемы с доступом к Сети начали испытывать клиенты крупнейших местных провайдеров, таких как NTT Communications и KDDI Corp., либо жаловаться на очень медленную скорость соединения. Представители Google извинились за инцидент, подчеркнув, что ошибка была исправлена в течение восьми минут с момента обращения.

Тем не менее, из-за неверных настроек BGP половина японцев оставалась без доступа к Интернету на протяжении нескольких часов. Ситуация, однако, не привела к авариям и другим чрезвычайным ситуациям, пишет vesti.ru.

Как было установлено по итогам расследования, инициированного министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, поисковик, изменив настройки протокола, "случайно" стал транзитным провайдером для Jastel и других японских операторов через американского провайдера Verizon.