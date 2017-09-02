Гостиничные фены оказались рассадниками микробов

Микробиолог и эксперт в области гигиены гостиничных номеров Чак Герба провел исследование, результаты которого показали, что фены в отелях могут быть большими рассадниками микробов, чем вы можете себе представить.

Герба провел исследование на наличие бактерий в девяти гостиничных номерах Лос-Анджелеса: трех экономкласса, трех средних по цене и трех класса люкс. Результаты показали, что многие вещи в гостиницах содержат достаточно большое количество бактерий, однако больше всего эксперта удивило наличие микробов в фенах, пишет Моя Планета.

«Должно быть, люди делают с фенами какие-то вещи, о которых я не знаю, потому что в некоторых из них было достаточно много бактерий», — заявил Герба.

Он также сообщил, что легче всего в гостиничном номере подхватить вирусы простуды и гриппа или диареи.

Среди предметов, которые проверял Герба, были унитазы, умывальники, стаканы и утюги. Шесть из девяти исследованных раковин содержали чрезмерное количество бактерий. То же самое касается и унитазов. Кроме того, микробы были обнаружены и на меню обслуживания в номерах.

Еще одной проблемой Герба назвал ведро для льда. На одном из них эксперт обнаружил число бактерий, в пять раз превышающее норму.

Вместе с тем в Американской гостиничной ассоциации считают, что результаты исследования не должны сильно беспокоить постояльцев. «Примерно 4 млн человек живут в отелях ежедневно, но до сих пор было зафиксировано очень мало случаев, когда постоялец заболевал от пребывания в гостинице», — заявили в ассоциации.