Появился новый обязательный «пляжный аксессуар»

Крем для загара, ведерко, лопатка и, возможно, книга всегда считались предметами, которые необходимо взять с собой на пляж, однако последние опросы демонстрируют, что пляжи перестали быть местом, где люди просто наслаждаются солнцем и морем.

Теперь около 35% людей говорят, что смартфон стал для них самым важным предметом, с которым они отправились бы на пляж. Телефон опередил в этом списке книги и даже купальник, который далеко не все сочли необходимым атрибутом поездки на побережье, пишет Daily Mail.

Еще 18% опрошенных сообщили, что провели в интернете со своих смартфонов по меньшей мере два часа в течение дня на пляже. Другие 38% — что не меньше часа.

Треть опрошенных заявили, что загружали в это время музыку, подкасты и электронные книги. Еще четверть публиковали фото и проверяли профили в социальных сетях. Несчастные 9% сообщили, что оказались в безвыходном положении и им пришлось отправлять по электронной почте отчеты для работы.

Другой опрос показал, что доступ к Wi-Fi во время отпуска стал более важным фактором, чем стоимость самого отпуска. Так, четыре человека из десяти сказали, что отсутствие беспроводного интернета заставило бы их задуматься об отмене поездки, пишет Моя Планета.