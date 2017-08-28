В озеро Комрата скатился автомобиль, погиб ребенок

Сегодня утром в озере Комрата утонул автомобиль. В результате инцидента погиб ребенок.

Утром 28 августа в озеро, расположенное на южной окраине муниципия Комрат, скатился автомобиль, на котором приехала семья из Чимишлии. В машине в тот момент остался ребёнок. Авто оказалось в воде, а ребенка спасти не удалось, пишет Gagauzinfo.MD.

Поисково-спасательные работы по извлечению утонувшего ребёнка и автомашины из озера осуществляли сотрудники Отряда спасателей и пожарных Комрат.

С начала 2017 года на водоёмах АТО Гагаузия утонуло шесть человек, из которых один ребёнок.