В Мексике обнаружили «Черную дыру смерти»

Под полуостровом Юкатан обнаружены затопленные пещеры, которым более 13 000 лет. Содержимое этих пещер заставляет кровь стынуть в жилах и вызывает бурный научный интерес.

Дайверы, которые исследовали «Черную дыру» («Hoyo Negro»), наткнулись на целое кладбище из останков людей и животных. Исследовав кости 15-летней девочки, найденные там же, ученые установили, что им примерно 13 000 лет. Находка может пролить свет на то, когда первые люди заселили Америку.

Среди костей животных были идентифицированы останки трех разных типов гигантских сухопутных ленивцев. Один из этих видов еще не известен науке. Также были найдены горные львы, саблезубые кошки, короткошерстные медведи и тапиры.

Наряду с представителями мегафауны плейстоцена был обнаружен «самый полный и самый ранний человеческий скелет» в Америке. Команда, работавшая в пещере, уверена, что это замечательное открытие предлагает новое понимание устройства жизни на Земле в конце ледникового периода, пишет Моя Планета.

«Разнообразие фауны дает нам новую картину этого региона в разгар климатических и экологических изменений», — говорят американские ученые из Университета Тенесси. По их словам, после возникновения Панамского перешейка около 3 млн лет назад этот регион стал промежуточным звеном жизни между Северной и Южной Америками.