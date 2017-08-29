Danone из-за контрсанкций перевозит 5000 коров из ЕС в Сибирь

Французский производитель молочной продукции Danone перевозит в Сибирь из Нидерландов и Германии почти 5000 коров голштинской породы. Таким образом компания рассчитывает снизить себестоимость собственной продукции и сдержать рост цен на свои продукты на российском рынке, сообщает агентство Блумберг.

Коровам предстоит переехать почти на 4500 км на ферму под Тюменью, сообщил агентству Блумберг глава российского представительства Danone Чарли Капетти. Ранее компания совместно с российским сельскохозяйственным холдингом "Дамате" приобрела ферму под Тюменью, занимающую 60 га.

Danone планирует, что все 5000 коров переедут в Россию уже в сентябре, производство молока на ферме будет запущено в мае следующего года, сообщает ВВС.

Коровам предстоит переехать почти на 4500 км на ферму под Тюменью, сообщил агентству Блумберг глава российского представительства Danone Чарли Капетти. Ранее компания совместно с российским сельскохозяйственным холдингом "Дамате" приобрела ферму под Тюменью, занимающую 60 га.

Danone планирует, что все 5000 коров переедут в Россию уже в сентябре, производство молока на ферме будет запущено в мае следующего года.