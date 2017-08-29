Французский производитель молочной продукции Danone перевозит в Сибирь из Нидерландов и Германии почти 5000 коров голштинской породы. Таким образом компания рассчитывает снизить себестоимость собственной продукции и сдержать рост цен на свои продукты на российском рынке, сообщает агентство Блумберг.
Коровам предстоит переехать почти на 4500 км на ферму под Тюменью, сообщил агентству Блумберг глава российского представительства Danone Чарли Капетти. Ранее компания совместно с российским сельскохозяйственным холдингом "Дамате" приобрела ферму под Тюменью, занимающую 60 га.
Danone планирует, что все 5000 коров переедут в Россию уже в сентябре, производство молока на ферме будет запущено в мае следующего года, сообщает ВВС.
Коровам предстоит переехать почти на 4500 км на ферму под Тюменью, сообщил агентству Блумберг глава российского представительства Danone Чарли Капетти. Ранее компания совместно с российским сельскохозяйственным холдингом "Дамате" приобрела ферму под Тюменью, занимающую 60 га.
Danone планирует, что все 5000 коров переедут в Россию уже в сентябре, производство молока на ферме будет запущено в мае следующего года.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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РЫБЫ
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW