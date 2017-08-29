Около посольства США в Кабуле прогремел взрыв

Сегодня утром в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв неподалеку посольства США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрыв произошел у входа в отделение Kabul Bank, расположенного в том же районе, что и американская дипломатическая миссия, пишет korrespondent.net

Чиновник Министерства здравоохранения сообщил, что один человек погиб, не менее восьми получили ранения, но число пострадавших может возрасти.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв.