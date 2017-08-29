Семь вагонов пассажирского поезда перевернулись в Индии

В индийском штате Махараштра сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали не менее 20 человек, передает телеканал NDTV.

Инцидент произошел во вторник утром около 06.30 по местному времени. Поезд сообщением Нагпур – Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли семь вагонов, включая головной, сообщает korrespondent.net

Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.