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Семь вагонов пассажирского поезда перевернулись в Индии
// фото: Sadhna Kumar / AajTak
12:07, 29 Aug 2017
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В индийском штате Махараштра сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали не менее 20 человек, передает телеканал NDTV.

Инцидент произошел во вторник утром около 06.30 по местному времени. Поезд сообщением Нагпур – Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли семь вагонов, включая головной, сообщает korrespondent.net

Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.




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