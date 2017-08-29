Роберт Де Ниро назван самым высокооплачиваемым актером сериала

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых актеров многосерийных шоу, составленный американским изданием Variety, возглавил голливудский актер Роберт Де Ниро. Об этом сообщается на сайте журнала Variety.

По итогам первого полугодия 2017 года, он заработал 775 тысяч долларов за участие в шоу "Безымянный проект Дэвида О. Расселла", пишет korrespondent.net

На втором месте – Марк Хармон (проект NCIS) с суммой 525 тысяч долларов. На третьем месте оказалась звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк с 500 тысяч долларов.

Ранее американский журнал Forbes назвал актера Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером 2017 года.