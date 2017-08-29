Рейтинг наиболее высокооплачиваемых актеров многосерийных шоу, составленный американским изданием Variety, возглавил голливудский актер Роберт Де Ниро. Об этом сообщается на сайте журнала Variety.
По итогам первого полугодия 2017 года, он заработал 775 тысяч долларов за участие в шоу "Безымянный проект Дэвида О. Расселла", пишет korrespondent.net
На втором месте – Марк Хармон (проект NCIS) с суммой 525 тысяч долларов. На третьем месте оказалась звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк с 500 тысяч долларов.
Ранее американский журнал Forbes назвал актера Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером 2017 года.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW