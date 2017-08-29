На Яндекс.Картах пропал остров Сахалин

В сервисе Яндекс.Карты перестал отображаться остров российский Сахалин. Сбой появился в ночь на вторник, 29 августа.

Остров пропадает на определенной степени увеличения карты, на его месте изображено пустое Охотское море. При достаточном увеличении Сахалин вновь появляется на карте, пишет korrespondent.net

Сбой в Яндекс.Картах совпал с пуском баллистической ракеты с территории Северной Кореи. О нем сообщили сегодня ночью южнокорейские военные.

По предварительным данным, была запущена ракета средней дальности, которая пролетела более двух тысяч километров и упала в Тихом океане, залетев перед этим в воздушное пространство Японии.

В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Совет Безопасности ООН собраться на экстренное заседание.