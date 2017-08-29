В аэропортах Киева задержали почти 50 человек

За последние двое суток пограничники зафиксировали большое количество правонарушений в аэропортах Киева. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев продолжают фиксировать правонарушения в столичных аэропортах", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, всего за прошедшие двое суток было привлечено к административной ответственности 46 человек, пишет korrespondent.net

Львиную долю правонарушений составили нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

Кроме того, пограничники выполнили 28 поручений правоохранительных органов и шесть задач по базе данных Интерпола.