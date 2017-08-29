Финал седьмого сезона Игры престолов побил рекорд просмотров

Заключительный эпизод седьмого сезона Игры престолов собрал рекордные для сериала 16,5 миллионов просмотров, сообщает Variety.

Последняя серия седьмого сезона Игры престолов под названием Дракон и волк вышла на экраны 27 августа.

По информации издания, в ночь на понедельник финал сезона на телеканале HBO собрал у экранов 12,1 миллиона зрителей, что почти на 1,5 миллиона выше прошлого рекорда в 10,7 миллиона две недели назад.

Дополнительные трансляции впоследствии увеличили число зрителей до 16,5 миллиона, сообщает korrespondent.net

Заключительный эпизод прошлого, шестого сезона в день премьеры посмотрели на 36% человек меньше (8,9 миллиона).