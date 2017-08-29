ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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