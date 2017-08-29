В центре Киева обвалился балкон

В центре Киева, на улице Малой Житомирской, обвалился балкон усадьбы художника Александра Мурашко. Инцидент произошел вечером 28 августа, сообщает 112 Украина.

"Обвалился балкон пятого этажа на балкон на втором этаже. К счастью, из людей никто не пострадал. На тротуаре есть небольшая ограда, вокруг большого дома ее нет", – информирует СМИ.

По словам соседей, в аварийном доме до сих пор проживают люди на 2-м этаже, несмотря на его состояние. На доме висит информация о разрешении на проведение ремонтных работ от 8 декабря 2016 года, однако пока никаких результатов этих работ не видно.

Дом является национальной архитектурной достопримечательностью, он был построен в 1913 году, охраняется государством, а его повреждение карается законом, пишет korrespondent.net