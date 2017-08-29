Заседание Высшего совета безопасности пройдет без председателя парламента и премьера Молдовы

Председатель парламента и премьер отказываются принимать участие в сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности. Об этом спикер заявил после заседания ДПМ. По словам Канду, в повестку заседания включены вопросы, которые являются исключительно прерогативой правительства, и не входят в компетенцию Высшего совета безопасности и главы государства.

"В повестку дня сегодняшнего заседания Совета безопасности включены вопросы, которые является прерогативой исключительно правительства, а не Совета безопасности или президента Додона. Один из них, который, как мы считаем, не должен рассматриваться на уровне Высшего совета безопасности, а именно - решение правительства объявить вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина персоной нон-грата", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Андриан Канду также заявил, что власти не хотят, чтобы заседания Высшего совета безопасности превратились в инструмент геополитических столкновений. Глава законодательного органа отметил, что вопрос о Дмитрии Рогозине уже решен.

Российский вице-премьер был объявлен персоной нон-грата в нашей страны в начале месяца. Решение приняли на заседании правительства по предложению министра иностранных дел Андрея Галбура. Он подчеркнул, что российский чиновник в последнее время неоднократно делал унизительные заявления в отношении Молдовы.