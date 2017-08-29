Пожар на мусорной свалке в Трушенах

На мусорной свалке в столичном пригороде Трушены накануне вечером вспыхнул пожар. Пламя охватило примерно гектар площади. Местные жители опасались, что огонь перекинется на сельхозугодья. К счастью, возгорание удалось вовремя локализовать.

Пожар вспыхнул после девяти часов вечера. Большая часть мусора на свалке сгорела.

Владельцы ближайших полей помогали тушить пожар.

Люди предполагают, что пожар начался из-за того, что кости со скотобойни складируют и поджигают прямо на свалке.

Тушили пламя два экипажа пожарных. Пожарные полностью локализовали пламя в половине второго ночи. В результате пожара никто не пострадал.

Ведется следствие, причины возгорания выясняются.