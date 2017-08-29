Бешеный хорек укусил ребенка в Хынчештском районе

Семилетнего ребенка несколько дней назад укусил бешеный хорек в Хынчештском районе. Мальчика госпитализировали. По данным Национального центра общественного здоровья, хищник напал на ребенка в поле.

Лабораторные анализы показали, что хорек был заражен бешенством. В последнее время хорьки покусали еще четырех человек в Хынчештском и Леовском районах, им сделали прививки против бешенства.

Специалисты рекомендуют в случае нападения диких животных тщательно промыть раны и срочно обратится к врачу.





