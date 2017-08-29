Нехватка персонала в столичных детсадах

В столичных детсадах нехватка персонала. Всего свободно более пятисот мест. Учреждения нуждаются в воспитателях, нянях, посудомойках и поварах. Из-за дефицита кадров, заведующие вынуждены объединять группы. А некоторые учреждения и вовсе закрылись.

В 168-ом детском саду на Ботанике не хватает шести воспитателей и восьми нянь.

"Работать тяжело. Это возмутительно. О каком качественном образовании может идти речь, когда воспитательница занимается детьми, моет посуду и туалеты. Когда ухожу за едой, дети в группе остаются одни", - сказала воспитательница детсада №168 Алла Матееску.

Вероника Спринчикоаре работает няней в двух группах. Женщина получает зарплату в 1400 леев.

"Ситуация сложная, в городе все дорого. Убираю группы, приношу еду. Другого выхода нет. Работаю с восьми утра до семи вечера", - сообщила няня Вероника Спринчикоаре.

Заведующая учреждением говорит, что в сентябре, вероятнее всего, придётся закрыть две группы, поскольку воспитатели собираются увольняться.

"За год трудоустроилась только одна няня, проработала месяц и уехала за границу. Заявления подают, но за такую зарплату работать никто не хочет", - отметила заведующая детсадом №168 Инна Бурлак.

Другой столичный детсад вовсе могут закрыть. Там работает только один повар. За день Алла Матковская должна накормить 160 детей, поэтому её рабочая смена начинается в пять утра.

"На завтрак готовлю кашу, бутерброды с маслом или сыром. Затем начинаю чистить овощи для обеда. Как только заканчиваю с обедом, берусь за полдник и ужин. Зарплата маленькая, тяжело приходится", - сказала повар детсада №40 Алла Матковская.

Садику не хватает также посудомойки, четырех воспитателей и трех нянь.

"Когда выяснилось, что детсад может закрыться из-за нехватки персонала, написала запрос в главное управление образования. В начале августа сообщила об этом всем родителям. Расклеили объявления, чтобы все знали", - сообщила заведующая детсадом №40 Мария Кристофор.

Родители возмущены сложившейся ситуацией.

"Мы, родители, обращаемся к властям с требованием решить эту проблему. Возникла она не вчера, вопрос давно могли бы урегулировать."

Представители муниципального управления образования говорят, что из-за нехватки поваров свою деятельность прекратили 182-ой и 54-ый детсады.

"Если не найдем поваров для этих детсадов, попытаемся договорится о переводе сотрудников из школьных столовых", - сказал глава генерального Управления образования Александр Фляш.

В муниципии Кишинёв действует 157 детских садов. В них не хватает 400 воспитателей, 104 поваров, 46 посудомоек и 37 медработников.





