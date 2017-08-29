Цепная авария на трассе Кишинев-Хынчешты: три человека госпитализированы

Три человека пострадали в аварии, случившейся утром на трассе Кишинев-Хынчешты. Три автомобиля столкнулись возле села Сочитены. По предварительным данным, виновник ДТП - водитель, который выехал на перекресток, не убедившись в безопасности маневра.

В больницу попали три человека, которые находились в автомобиле, спровоцировавшем аварию.

"Было установлено, что автомобиль ВАЗ не уступил дорогу такси, в результате чего произошло столкновение", - сказал замглавы ИП Яловен Игорь Йову.

Таксист говорит, что не смог вовремя затормозить.

"Передо мной проехал микроавтобус, я увидел еще машину и снизил скорость. Он проехал, я тоже тронулся. И тут внезапно появился этот на Жигули и столкновения избежать не удалось".



Три пассажира такси получили незначительные травмы, помощь им оказали на месте.

"Естественно, мы испугались. Скорость у него была небольшая, он никого не обгонял. Водитель ехал нормально, но другой его подрезал, и он, чтобы избежать удара, выехал на встречную полосу, и в нас врезался другой автомобиль".

Из-за ДТП на трассе образовались километровые пробки.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.







