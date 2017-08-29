На севере страны построили новый центр семейных врачей

В Молдове строится и ремонтируется все больше медучреждений. Более комфортные условия создали для медперсонала и пациентов больницы в селе Моара де Пятрэ Дрокиевского района, а также в городе Тараклия. На севере страны построили новый центр семейных врачей, в другой части республики отремонтировани и открыли станцию скорой помощи.

В селе Моара де Пятрэ проживает более 1400 человек. Там построили современный центр семейных врачей. Теперь комфортно себя чувствовать будут и пациенты и медики.

"Раньше центр семейных врачей находился в старом здании, в котором невозможно было оказывать пациентам качественные услуги", - сказал председатель Дрокиевского района Василий Грэдинар.

"Невозможно нормально лечить, когда для этого нет условий. Мы задались целью построить это современное медицинское учреждение европейского типа", - сообщил депутат Корнелиу Падневич.

Строительство центра длилось почти три года, стоили работы около двух с лишним миллионов леев. Средства выделили Национальная компания медицинского страхования и местные власти.

"Здесь уютно, светло. Провели водопровод, будет и горячая вода. В таких условиях обслуживание пациентов улучшиться", - сказала семейный врач Людмила Луник.

Медучреждение предстоит обставить новой мебелью и техникой, на эти цели понадобится еще более 300 тысяч леев. Жители села с нетерпением ждут, когда смогут переступить порог нового центра.

А в Тараклии хлебом и солью встретили гостей и сотрудников новой станции скорой помощи. Открыли ее в Тараклийском центре общественного здоровья. Бюджет ремонтных работ составил полтора миллиона леев.

"Это восьмая станция скорой помощи из 21, которые мы запланировали открыть в текущем году. Здесь действительно создали очень хорошие условия для работы", - сообщил депутат Борис Головин.

Новую станцию оснастили современным медоборудованием и комнатами отдыха для персонала.

Всего в стране около 130 станций скорой помощи. Лишь 15% из них оснащены необходимым оборудованием. До 2020 года все эти медучреждения намерены отремонтировать







