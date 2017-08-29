В Сорокской крепости состоялся средневековый фестиваль

В Сорокской крепости состоялся средневековый фестиваль. Под стенами величественного сооружения прошли рыцарские бои, парады, соревнования по стрельбе из лука. В мероприятии приняли участие бойцы из Молдовы и Украины.

Одетые в средневековую одежду участники фестиваля инсценировали нападение на крепость.

"Латы, шлем, кольчуга, которые закрывает руки, ноги, плечи. В среднем, одна средневековая броня весит 35-40 килограммов".

Среди бойцов была и женщина. Екатерина Обадэ несколько лет состоит в клубе "Spada Moldovei" и принимает участие в соревнованиях как в стране, так и за рубежом.

"Мне было интересно, я решила попробовать, и мне понравилось. В латах ходить неудобно, но можно привыкнуть. Тяжело наносить удары и быстро двигаться", - сказала член клуба "Сабля Молдовы" Екатерина Обадэ.

В Сорокском фестивале приняли участие и бойцы из Украины.

Посетителям фестиваль понравился.

"Я очарована. Я впервые в Сорокской крепости. Не ожидала увидеть средневековых персонажей. И одежда впечатляет".

"Мы были и в прошлом году, нам понравилось, поэтому опять пришли на средневековый фестиваль".

Организаторы говорят, что постарались создать настоящую средневековую атмосферу.

Средневековый фестиваль "Пятая башня" проходит в Сороках во второй раз.