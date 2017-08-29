Нового министра обороны назначат в ближайшее время

Нового министра обороны назначат в ближайшее время. Председатель парламента Андриан Канду объявил, что с кандидатом уже определились. Но имени пока не назвал.

"Пост министра обороны все еще вакантен. Рассматривалось несколько кандидатур, и уже определен человек, достойный назначения на эту должность. Кто это - мы объявим в ближайшее время", - сказал Андриан Канду.

Кресло министра обороны пустует с декабря прошлого года - после отставки Анатола Шалару. Либералы тогда лишили его политической поддержки, а президент подписал указ об его увольнении, подчеркнув недопустимость "заигрываний с НАТО".





