Растет объем денежных переводов от наших соотечественников, работающих за рубежом

Объем денежных переводов от наших соотечественников, работающих за рубежом, растет. По данным Национального банка, в июле нынешнего года в Молдову перевели 105 миллионов долларов. Это на 8,4% больше, чем в июле 2016.

Более 37 миллионов долларов поступило из России, что на четыре процента меньше, чем годом ранее. Из Израиля наши соотечественники перевели почти 16 миллионов долларов, из Италии - больше 13 миллионов, и чуть больше восьми миллионов - из США. Далее следуют Великобритания, Германия и Франция.

По данным Нацбанка, половина переводов поступила в долларах, около сорока процентов - в евро. Доля российских рублей составила десятую часть переводов.