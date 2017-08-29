Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", — сказала она журналистам на ежегодной летней пресс-конференции.

Меркель добавила, что говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться минские договоренности, пишет РИА Новости.