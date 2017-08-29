Жена Ким Чен Ына в начале года родила третьего ребенка

Жена лидера КНДР Ким Чен Ына в начале года родила третьего ребенка, передает во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейскую разведку.

"Предполагается, что Ли Соль Чу в феврале родила третьего ребенка", — приводит агентство слова своего источника в парламентском комитете по разведке.



Рёнхап отмечает, что как раз в течение девяти месяцев 2016 года Ли Соль Чу не показывалась на публике.

По данным агентства, Ким Чен Ын и певица Ли Соль Чу поженились в 2009 году, в 2010 и 2013 годах у них родились первые два ребенка. По словам американского баскетболиста Денниса Родмана, посетившего КНДР в 2013 году, второй ребенок у Ким Чен Ына — девочка Ким Чжу Э. Имена и пол остальных неизвестны, пишет РИА Новости.