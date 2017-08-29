Большая часть вышеупомянутых территорий находится в национальных парках Таиланда, доступ в которые закрыт во время низкого туристического сезона с октября по май. Зоны отдыха в популярных у путешественников местах наподобие Пхукета или Паттайи высшими баллами отмечены не были, сообщает lenta.ru.
Прибрежные территории оценивались по таким критериям, как качество воды, уровень загрязнения нефтью и пластиком, уборка мусора, состояние рифов и по другим параметрам. Эксперты PCD осуществляют подобный мониторинг пляжей ежегодно с 2002 года. В общей сложности они проверяют состояние 390 зон отдыха по всему королевству.