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Власти Таиланда признали чистейшими 13 пляжей страны
// фото: zarnica24.ru
14:01, 29 Aug 2017
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В Таиланде чистейшими во всей стране были признаны 13 пляжей. Об этом во вторник, 29 августа, пишет газета Phuket Gazette.

Департамент по контролю за загрязнением окружающей среды (PCD) присвоил этим зонам отдыха высшую оценку в пять звезд. В число лучших вошли пляжи в провинциях Чонбури, Прачуапкхирикхан, Сураттхани, Пхангнга, Краби и Сатун.

Большая часть вышеупомянутых территорий находится в национальных парках Таиланда, доступ в которые закрыт во время низкого туристического сезона с октября по май. Зоны отдыха в популярных у путешественников местах наподобие Пхукета или Паттайи высшими баллами отмечены не были, сообщает lenta.ru.

Прибрежные территории оценивались по таким критериям, как качество воды, уровень загрязнения нефтью и пластиком, уборка мусора, состояние рифов и по другим параметрам. Эксперты PCD осуществляют подобный мониторинг пляжей ежегодно с 2002 года. В общей сложности они проверяют состояние 390 зон отдыха по всему королевству.

 




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