Департамент по контролю за загрязнением окружающей среды (PCD) присвоил этим зонам отдыха высшую оценку в пять звезд. В число лучших вошли пляжи в провинциях Чонбури, Прачуапкхирикхан, Сураттхани, Пхангнга, Краби и Сатун.

Большая часть вышеупомянутых территорий находится в национальных парках Таиланда, доступ в которые закрыт во время низкого туристического сезона с октября по май. Зоны отдыха в популярных у путешественников местах наподобие Пхукета или Паттайи высшими баллами отмечены не были, сообщает lenta.ru.

Прибрежные территории оценивались по таким критериям, как качество воды, уровень загрязнения нефтью и пластиком, уборка мусора, состояние рифов и по другим параметрам. Эксперты PCD осуществляют подобный мониторинг пляжей ежегодно с 2002 года. В общей сложности они проверяют состояние 390 зон отдыха по всему королевству.