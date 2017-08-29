Инцидент произошел во вторник, 22 августа, во время перелета из мексиканской столицы Мехико в американский город Сан-Франциско. Спустя примерно полчаса после отправления один из пассажиров начал нарушать порядок на борту. Он, в частности, стал досаждать своим попутчикам, пишет lenta.ru.

Мужчина не реагировал на просьбы стюардов прекратить. В итоге лайнер вынужденно сел в мексиканском международном аэропорту Гвадалахара, где на борт поднялись охранники из авиагавани.

Чтобы вывести хулигана из самолета, им понадобилось порядка 40 минут. Путешественник сопротивлялся, бил и пинал пассажиров, которые помогали выпроводить его из лайнера. Как отмечает Daily Mail, при этом он даже кусался.

В конце концов пассажира удалось снять с рейса. Воздушное судно вылетело в США с опозданием на час. Дальнейшая судьба дебошира неизвестна.