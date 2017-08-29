С поличным задержаны семь наркоманов

В Кишиневе устроили облаву на наркоманов - с поличным задержали семерых.

В Кишиневе, в доме по проспекту Мирча чел Бэтрын, полиция задержала четырех мужчин, которые вели себя неадекватно.

При виде полицейских мужчины попытались скрыться, но им это не удалось. Все они — жители Кишинева в возрасте от 21 до 31 года.

Задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. При них нашли пакетики с веществом растительного происхождения и приспособления для употребления легких наркотиков.

Еще трое человек были задержаны во время потребления наркотиков в одном из парков столицы. Им — от 29 до 36 лет.



Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит до 21 тысячи леев штрафа или до 240 часов неоплачиваемого труда, пишет sputnik.md