О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Бывший замминистра внутренних дел Вячеслав Чебан признался в вымогательстве
// фото: All Moldova
15:03, 29 Aug 2017
просмотров 80 | комментариев 0

Бывший замминистра внутренних дел Вячеслав Чебан и его посажёный сын Станислав Караман, которых обвиняют в вымогательстве, признали вину. Вердикт по этому делу суд вынесет завтра.

Прокуроры требуют 150 тысяч леев штрафа для Чебана и 225 тысяч для его посажёного сына. Кроме того, они настаивают на конфискации 12 тысяч леев, которые нашли у Карамана при обыске. Мужчин задержали в июне текущего года.

По данным следствия, бывший чиновник через своего посажёного сына вымогал 60 тысяч евро у фигуранта уголовного дела. Он обещал ему повлиять на прокурора.

У мужчины таких денег не было, поэтому он решил продать квартиру, а Караман, работавший в Таможенной службе, нашёл ему покупателя.

Вячеслав Чебан женат на певице Ауре. До назначения замминистра внутренних дел возглавлял Департамент пенитенциарных учреждений.







Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня возможны перемены. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День будет отмечен высокой активностью. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...