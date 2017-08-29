Прокуроры требуют 150 тысяч леев штрафа для Чебана и 225 тысяч для его посажёного сына. Кроме того, они настаивают на конфискации 12 тысяч леев, которые нашли у Карамана при обыске. Мужчин задержали в июне текущего года.

По данным следствия, бывший чиновник через своего посажёного сына вымогал 60 тысяч евро у фигуранта уголовного дела. Он обещал ему повлиять на прокурора.

У мужчины таких денег не было, поэтому он решил продать квартиру, а Караман, работавший в Таможенной службе, нашёл ему покупателя.

Вячеслав Чебан женат на певице Ауре. До назначения замминистра внутренних дел возглавлял Департамент пенитенциарных учреждений.