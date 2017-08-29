Несовершеннолетние ограбили рыночный ларек в Кишиневе

Троих подростков задержали в Кишиневе за ограбление рыночного ларька. Самому старшему - 17 лет, младшему - 14.

Грозит несовершеннолетним грабителям штраф в 27 тысяч леев, общественные работы или до четырех лет тюрьмы.

Еще двоих мальчиков - 13-ти и 14 лет обнаружили в недостроенной многоэтажке. В полиции говорят, что они довольно долго там жили. О беспризорниках сообщили родным и местным властям.





