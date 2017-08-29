В Киеве пьяный мужчина с ножом напал на охранника медучреждения

Во вторник, 29 августа, в Соломенском районе Киева пьяный мужчина напал с ножом на охранника одного из столичных медучреждений на улице Антонова. Об этом сообщили в Нацполиции.

"Сегодня утром 31-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на охранника медицинского учреждения, однако тот успел забежать в помещение и нажать на тревожную кнопку.Через несколько минут на место прибыла полиция охраны", - рассказали в ведомстве.

Как сообщается, мужчину задержали и доставили в территориальное управление полиции, пишет nv.ua

"Правоохранители изъяли у него нож и автомагнитолу. Во время общения со следователями злоумышленник не смог объяснить мотивы своего поступка. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований Соломенского управления полиции по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы", - добавили правоохранители.