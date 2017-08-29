Ford тестирует доставку пиццы беспилотниками

Компании Ford и Domino запустили исследовательский проект по доставке пиццы с помощью беспилотных авто.

По мнению представителей компаний, это позволит понять, как простые пользователи относятся к подобным технологиям, пишет TechCrunch .

Первые тесты пройдут в городе Энн Эрбор в штате Мичиган. Для эксперимента будут использоваться автономные автомобили Ford Fusion Hybrid, которые оснастят специальными контейнерами для пиццы. Беспилотники будут доступны для жителей Энн Эрбор, которых программа выберет случайным образом, сообщает nv.ua.

"Уникальность в том, что мы делаем это этнографическое исследование параллельно с разработкой самих технологий беспилотного вождения. Причина, почему мы делаем это, заключается в том, что мы собираемся вносить изменения в автомобиль или в интерфейс автомобиля в зависимости от реакции потребителей. Мы пытаемся выяснить, что нужно потребителю", - заявил журналистам представитель Ford Шериф Маракби.

Сами Ford Fusion Hybrid будут оборудованы экранами, микрофонами и динамиками. С их помощью заказчики смогут связаться с пиццерией и уточнить детали. Беспилотные автомобили будут ездить по городу под контролем инженеров-испытателей за рулем. Предполагается, что они не будут взаимодействовать с заказчиками пиццы.

Отслеживать статус исполнения заказа и местонахождение беспилотного автомобиля с пиццей можно будет через сайт пиццерии.